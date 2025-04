Appartamento in fiamme la notizia sulla vittima era il fratello di Marvin Vettori

Appartamento di via Paul Troger. A perdere la vita è stato Patrick Vettori, 30 anni, fratello di Marvin Vettori, noto campione italiano di arti marziali miste e volto affermato della UFC. L’allarme è stato lanciato intorno alle cinque del mattino, quando ormai per il giovane non c’era più nulla da fare. I vigili del fuoco, insieme ai soccorritori e ai carabinieri, sono intervenuti tempestivamente, ma il fumo inalato nel sonno non ha lasciato scampo alla vittima.Secondo le prime ipotesi formulate dagli inquirenti, il rogo sarebbe nato da una tragica disattenzione. Patrick era rientrato a casa verso mezzanotte e, probabilmente nel tentativo di prepararsi un piatto di pasta, avrebbe lasciato una pentola sul fuoco prima di addormentarsi sul divano. Leggi su Caffeinamagazine.it Una tragedia ha scosso il piccolo centro di Mezzocorona, in Trentino, dove nella notte è scoppiato un incendio in undi via Paul Troger. A perdere la vita è stato Patrick, 30 anni,di, noto campione italiano di arti marziali miste e volto affermato della UFC. L’allarme è stato lanciato intorno alle cinque del mattino, quando ormai per il giovane non c’era più nulla da fare. I vigili del fuoco, insieme ai soccorritori e ai carabinieri, sono intervenuti tempestivamente, ma il fumo inalato nel sonno non ha lasciato scampo alla.Secondo le prime ipotesi formulate dagli inquirenti, il rogo sarebbe nato da una tragica disattenzione. Patrick era rientrato a casa verso mezzanotte e, probabilmente nel tentativo di prepararsi un piatto di pasta, avrebbe lasciato una pentola sul fuoco prima di addormentarsi sul divano.

Potrebbe interessarti anche:

Roma, incendio in appartamento a Labaro: fiamme all’ultimo piano di una palazzina

(Adnkronos) – Un incendio è divampato a Roma, oggi 10 febbraio, in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in via Flaminia Nuova di fronte alla stazione di Labaro. Sul posto i vigili del ...

Incendio in via Flaminia Nuova a Labaro, fiamme in un appartamento: morta una donna

Tragedia in zona Labaro a Roma, dove una donna è morta in un incendio divampato in un appartamento all'ultimo piano di un palazzo in via Flaminia Nuova.Continua a leggere

Appartamento in fiamme, Nando e sua moglie muoiono intossicati: la tragedia

Tragedia a Rimini, con un napoletano tra le vittime. Si chiamava Ferdinando Autiero e aveva 55 anni. Ha perso la vita insieme alla moglie, Alis Eftenaru, rumena, entrambi per intossicazione in ...

Scoppia l’incendio, tragedia in casa: anziana trovata morta. Chi era la vittima. Incendio nella notte: nessuna vittima, ma danni ingenti all’appartamento. Roma Labaro, incendio in un appartamento: morta Maria Arata, 94 anni. I parenti salvano il suo cagnolino. Milano, incendio in un appartamento a Bresso: un morto e un ferito. Rogo in un appartamento del centro, morta una donna. Incendio in un appartamento a Torino, una ragazza di 25 anni è morta intossicata: i genitori sono in ospedale. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da notizie.it: Tragedia a Mezzocorona: incendio mortale in un appartamento - Una tragedia si è consumata nella mattinata di oggi a Mezzocorona, un comune situato nella provincia di Trento. Un incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha preso piede all’intern ...

Scrive msn.com: Incendio ad Acerra, morto un 49enne: chi era la vittima? - Un incendio è divampato nella notte in un appartamento in corso della Resistenza 120, ad Acerra. Le fiamme si sono sviluppate all'interno ...

Si apprende da msn.com: Incendio in un appartamento: pensionato muore tra le fiamme. In ospedale la figlia - L’allarme lanciato dai vicini di casa in via Firenze. La 39enne in ospedale. Indagini per capire da dove sia partito il rogo ...