Pugni e calci ad un 15enne per rubargli lo smartwatch punito il rapinatore

calci e pungi per strappargli via lo smartwatch, un orologio da polso, poi lo aveva buttato a terra nel tentativo di derubarlo anche del cellulare che teneva in mano. L'arrivo della polizia aveva fermato il ladro, un 23enne egiziano, irregolare sul territorio. Anconatoday.it - Pugni e calci ad un 15enne per rubargli lo smartwatch, punito il rapinatore Leggi su Anconatoday.it ANCONA - Prima lo aveva preso ae pungi per strappargli via lo, un orologio da polso, poi lo aveva buttato a terra nel tentativo di derubarlo anche del cellulare che teneva in mano. L'arrivo della polizia aveva fermato il ladro, un 23enne egiziano, irregolare sul territorio.

