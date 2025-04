154 Il cortometraggio sci fi con Giovanni Storti arriva su WeShort

WeShort Originals che debutterà su WeShort proprio il 15 Aprile, non una data a caso (15.04).Un cortometraggio di fantascienza che promette di affascinare e far riflettere, con protagonista Giovanni Storti, diretto da Riccardo Copreni e Andrea Sbarbaro, e co-protagonizzato dall’attrice e content creator Giulia Bellu.Dopo un percorso festival che conta più di 30 sezioni ufficiali in tutto il mondo tra festival Oscar Qualifying e circuito Méliès d’Argent e la première italiana al Giffoni Film Festival 54, “154” arriva su WeShort. Una produzione Eclettica e WeShort Originals, con distribuzione festivaliera affidata a Gorilla Film Distribution e distribuzione streaming esclusiva su WeShort. Game-experience.it - “154”, Il cortometraggio sci-fi con Giovanni Storti arriva su WeShort Leggi su Game-experience.it L’intelligenza artificiale può sviluppare una coscienza? E senza emozioni, è davvero possibile un pensiero autonomo? Queste sono alcune delle domande al centro di “154“, il nuovoOriginals che debutterà suproprio il 15 Aprile, non una data a caso (15.04).Undi fantascienza che promette di affascinare e far riflettere, con protagonista, diretto da Riccardo Copreni e Andrea Sbarbaro, e co-protagonizzato dall’attrice e content creator Giulia Bellu.Dopo un percorso festival che conta più di 30 sezioni ufficiali in tutto il mondo tra festival Oscar Qualifying e circuito Méliès d’Argent e la première italiana al Giffoni Film Festival 54, “154”su. Una produzione Eclettica eOriginals, con distribuzione festivaliera affidata a Gorilla Film Distribution e distribuzione streaming esclusiva su

