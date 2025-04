Traffico Lazio del 15 04 2025 ore 09 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ci sono difficoltà sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata interna provoca incolonnamenti dall'aurelia all'uscita per l'ospedale Sant'Andrea incidente anche nella zona di Monte Mario in via Trionfale all'altezza di via dell'Acquedotto del Peschiera inevitabili le ripercussioni alla circone sempre in zona resta chiusa per lavori via Mario Fani tra via Pieve di Cadore via Stresa proseguono i lavori di potatura su Viale Guglielmo con riduzioni di carreggiata in fasce orarie 10-15 tra Largo Enea Bortolotti e Ponte Guglielmo Marconi in direzione del centro città

