Nba è il turno dei play in Magic Hawks e Warriors Grizzlies per l’accesso diretto ai playoff

play-off è però completo solo per le prime sei squadre di ciascuna Conference, perché mancano ancora i play-in che andranno a determinare le ultime due qualificate a Est e Ovest. Stanotte sono in programma le prime due gare, quelle tra le settime e ottave della classifica finale: chi vince va direttamente ai play-off come testa di serie numero sette, mentre chi perde avrà a disposizione ancora un turno per non vanificare il lavoro fatto durante le 82 partite stagionali. Nel dettaglio, si giocheranno la settima piazza nella Eastern Conference Orlando Magic e Atlanta Hawks (ore 1.30 italiane), invece ad Ovest la sfida sarà tra Golden State Warriors e Memphis Grizzlies (ore 4. Leggi su Sportface.it Archiviata la regular season Nba, con tutte le squadre in campo nella giornata conclusiva di domenica, è già tempo di pensare alla post season. Il quadro dei-off è però completo solo per le prime sei squadre di ciascuna Conference, perché mancano ancora i-in che andranno a determinare le ultime due qualificate a Est e Ovest. Stanotte sono in programma le prime due gare, quelle tra le settime e ottave della classifica finale: chi vince va direttamente ai-off come testa di serie numero sette, mentre chi perde avrà a disposizione ancora unper non vanificare il lavoro fatto durante le 82 partite stagionali. Nel dettaglio, si giocheranno la settima piazza nella Eastern Conference Orlandoe Atlanta(ore 1.30 italiane), invece ad Ovest la sfida sarà tra Golden Statee Memphis(ore 4.

