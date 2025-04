Liliana Segre e le guerre a Gaza e in Ucraina Io donna di pace ma oggi mi sento inutile

donna di pace mi sento inutile, quello che ho tentato di trasmettere è stato invano». Sono parole di profonda amarezza quelle pronunciate dalla senatrice a vita Liliana Segre durante la cerimonia in cui ieri, lunedì 14 aprile, ha ricevuto la tessera onoraria dell’Anei, l’Associazione internati nei lager nazisti. «La mia età così vicina ai 100 mi fa dire, “allora è stato tutto inutile” quando accendo la tv e vedo Gaza e l’Ucraina», ha concluso. All’evento di ieri a Milano è stato ricordato anche Alfredo Belli Paci, marito di Segre scomparso nel 2007 ed ex internato militare.Il ricordo del maritoAlfredo è stato «il mio primo e unico amore», dice Liliana Segre a margine della cerimonia dell’Anei. Suo marito fu tra i circa settecento mila internati militari italiani, ossia soldati del Regno d’Italia catturati dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 per essersi rifiutati di combattere al fianco dei nazisti e dei repubblichini. Leggi su Open.online «Io che sono unadimi, quello che ho tentato di trasmettere è stato invano». Sono parole di profonda amarezza quelle pronunciate dalla senatrice a vitadurante la cerimonia in cui ieri, lunedì 14 aprile, ha ricevuto la tessera onoraria dell’Anei, l’Associazione internati nei lager nazisti. «La mia età così vicina ai 100 mi fa dire, “allora è stato tutto” quando accendo la tv e vedoe l’», ha concluso. All’evento di ieri a Milano è stato ricordato anche Alfredo Belli Paci, marito discomparso nel 2007 ed ex internato militare.Il ricordo del maritoAlfredo è stato «il mio primo e unico amore», dicea margine della cerimonia dell’Anei. Suo marito fu tra i circa settecento mila internati militari italiani, ossia soldati del Regno d’Italia catturati dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 per essersi rifiutati di combattere al fianco dei nazisti e dei repubblichini.

