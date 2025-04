Cambiaso via dalla Juve Già pronto questo nome in caso di cessione dell’esterno l’obiettivo per la fascia sinistra

JuventusNews24Cambiaso via dalla Juve? Già pronto questo nome in caso di cessione dell’esterno bianconero: l’obiettivo individuato dal club per la fascia sinistraTra i calciatori di proprietà della Juve che potrebbero lasciare il club bianconero nel corso della prossima estate c’è anche Andrea Cambiaso, il cui nome negli ultimi mesi è stato accostato al Manchester City ma non solo.Secondo Tuttosport nel caso in cui si dovesse concretizzare una sua partenza la Juve potrebbe puntare tutto su De Cuyper, esterno di proprietà del Club Brugge affrontato quest’anno in Champions League.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Cambiaso via dalla Juve? Già pronto questo nome in caso di cessione dell’esterno: l’obiettivo per la fascia sinistra Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24via? Giàindibianconero:individuato dal club per laTra i calciatori di proprietà dellache potrebbero lasciare il club bianconero nel corso della prossima estate c’è anche Andrea, il cuinegli ultimi mesi è stato accostato al Manchester City ma non solo.Secondo Tuttosport nelin cui si dovesse concretizzare una sua partenza lapotrebbe puntare tutto su De Cuyper, esterno di proprietà del Club Brugge affrontato quest’anno in Champions League.Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Cambiaso dal primo minuto in Roma Juve? Decisione soltanto in extremis, altrimenti pronta questa alternativa: le ultime

di Redazione JuventusNews24Cambiaso dal primo minuto in Roma Juve? Decisione soltanto in extremis, altrimenti pronta questa alternativa all’esterno della Nazionale: le ultime Nel prossimo turno di ...

Cambiaso Juve, così sui social dopo il pareggio di Roma: il messaggio del bianconero infiamma i tifosi – FOTO

di Redazione JuventusNews24Cambiaso, il messaggio dopo Roma Juve infiamma i tifosi. Cosa ha scritto il laterale bianconero – FOTO Anche Andrea Cambiaso, sui social, scrive ai tifosi ...

Cambiaso via dalla Juve in estate? Dalla Spagna rilanciano il nome del sostituto: può prendere lui il suo posto! Gli aggiornamenti

di Redazione JuventusNews24Cambiaso via dalla Juve in estate? Ecco il nome rilanciato dalla Spagna per sostituire il terzino bianconero. Tutti i dettagli Come riferito da Defensa Central, il ...