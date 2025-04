Game-experience.it - COMICON Napoli 2025: 18 mostre esclusive per un viaggio unico nell’arte del fumetto

Un posto d’onore tra i padiglioni disarà riservato all’autore Magister dell’edizione, Tanino Liberatore, che il festival celebra con una retrospettiva completa dedicata al maestro dell’illustrazione e delitaliano. Con il titolo DRAWING POWER. The art of Liberatore, la mostra ripercorre la carriera dell’artista, dalle copertine per dischi e romanzi ai lavori per il cinema e la moda, passando per l’iconicoRanXerox, svelando i diversi volti del suo stile inconfondibile e la sua capacità di creare immagini dirompenti. In esposizione, tavole originali, bozzetti, studi di personaggi e materiali che testimoniano la potenza del tratto e la visione provocatoria di un artista che ha contribuito a definire l’estetica post-punk anni Ottanta, in Italia e nel mondo.Dopo aver rivelato tutti gli eventi da non perdere, la mostra presenta per la prima volta, una selezione di concept art create per i film Asterix & Obelix: Missione Cleopatra (grazie a cui vinse il Premio César per i Migliori Costumi) e Lezione 21 di Alessandro Baricco, insieme ad alcuni recenti dipinti con oli e acquerelli di grande formato.