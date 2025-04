Carambola sulla Casilina tra 3 auto sul posto vigili del fuoco e 118

Casilina a San Pietro Infine, tre veicoli coinvolti. È quanto accaduto verso le 8 dove per cause ancora in corso di accertamenti si è verificato un incidente che ha coinvolto 3 veicoli, una Fiat Panda e due Fiat Punto. Allertato il 115, i vigili del fuoco del distaccamento di. Casertanews.it - Carambola sulla Casilina tra 3 auto: sul posto vigili del fuoco e 118 Leggi su Casertanews.it Incidente in viaa San Pietro Infine, tre veicoli coinvolti. È quanto accaduto verso le 8 dove per cause ancora in corso di accertamenti si è verificato un incidente che ha coinvolto 3 veicoli, una Fiat Panda e due Fiat Punto. Allertato il 115, ideldel distaccamento di.

Potrebbe interessarti anche:

Carambola tra un autobus e tre auto, chiusa la Complanare Einaudi

Pochi minuti dopo le ore 9.00 di questa mattina si è verificato un rocambolesco incidente che ha coinvolto 4 mezzi lungo la Complanare Einaudi. È accaduto nella carreggiata direzione Bologna ...

Tragico incidente che coinvolge quattro veicoli: tra le lamiere il corpo senza vita di Paola. Aveva 56 anni. Feriti in modo serio marito ed altre tre persone. Conseguenze lievi per altri due coinvolti. La drammatica carambola lungo la Cassino Sora

Incidente mortale sulla Cassino-Sora: un altro tragico schianto Ancora sangue sulle strade della provincia di Frosinone. Un grave incidente stradale si è verificato lungo la superstrada ...

Carambola in via Legnano. Un ferito

Attimi di paura ieri poco prima delle otto. Lungo via Legnano a una manciata di metri dall’intersezione con via Correggio, un’auto lanciata a forte velocità si è letteralmente ribaltata, finendo ...

Carambola sulla Casilina tra 3 auto: sul posto vigili del fuoco e 118. Carambola sulla superstrada tra diverse auto ed un carro attrezzi, tre persone ferite. Incidente sulla Casilina: carambola tra due auto e un furgone, due feriti. Paliano. Pericolosa carambola di una Opel Corsa sulla Via Casilina al Castellaccio. Gli occupanti dell’auto non sono in pericolo di vita. Incidente mortale sulla Casilina: identificata la vittima, è un operaio. Roma, incidente sulla Casilina a Torre Maura: due feriti in codice rosso, sparito un terzo automobilista. Ne parlano su altre fonti

Segnala ilgazzettino.it: Incidente fra tre auto, la carambola poi lo schianto. Cinque feriti, arriva l'elicottero. Paura per due bambini di 10 anni - SAN VITO AL TAGLIAMENTO - La provinciale 1 chiusa per quasi un’ora a San Vito al Tagliamento, 5 feriti dei quali uno elitrasportato a Udine e tre auto coinvolte. Tanta ...