Screenworld.it - Duckenstein di Mary Shelduck, la parodia che si può fare!

Nella lunga storia delle parodie disneyane, poche hanno presentato un livello di sfida alto comedi. I grandi classici della letteratura sono stati di grande ispirazione per le rivisitazioni disneyane, da Moby Dick a Ventimila leghe sotto i mari, ma nell’approcciarsi al romanzo gotico per eccellenza la difficoltà diventa preservare quel tono oscuro mitigandolo con l’approccio giocoso della, senza snaturarlo.Non una prima volta per Bruno Enna e Fabio Celoni, coppia artistica che ha dato vita a una trilogia horror, che si completa con Dracula di Bram Topker e Lo strano caso del Dottor Ratkyll e di Mister Hyde. Il gotico affonda nella paura e nell’inquietudine dell’animo umano, e Frankenstein in particolare ha saputo reinventarsi come la storia per eccellenza del monstrum tramutato in mostro, del diverso odiato oltre ogni limite.