VIDEO Daini resta impigliati nelle reti per le olive salvati dai vigili del fuoco

vigili del fuoco di Chiavari è intervenuta in località Pezzonasca, nel comune di Moconesi, per soccorrere due Daini, che erano rimasti impigliati con le corna in alcune reti da olive.Complicato il lavoro per riuscire a gestire gli. Genovatoday.it - VIDEO | Daini resta impigliati nelle reti per le olive, salvati dai vigili del fuoco Leggi su Genovatoday.it Nella tarda mattinata di lunedì 14 aprile 2025 la squadra deideldi Chiavari è intervenuta in località Pezzonasca, nel comune di Moconesi, per soccorrere due, che erano rimasticon le corna in alcuneda.Complicato il lavoro per riuscire a gestire gli.

Potrebbe interessarti anche:

Urla, applausi e cori da stadio: Del Debbio ci resta di sasso, chi fa irruzione in studio | Video

Una puntata speciale, quella di 4 di Sera di oggi, lunedì 3 febbraio. Una puntata speciale in particolare per il conduttore, Paolo Del Debbio, che alla vigilia - domenica 2 febbraio, quando non era ...

Elicottero precipitato nel Parmense, il video di ciò che resta del velivolo in un campo vicino al castello della famiglia Rovagnati

Si è alzata nelle prime ore del mattino di giovedì la nebbia che avvolgeva Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma, luogo in cui cui è precipitato l’elicottero con a bordo l’imprenditore ...

Il video di Kimi Antonelli che sfoggia la sua memoria impressionante: Bearman resta sconcertato

Kimi Antonelli ha una memoria da elefante. Il pilota della Mercedes, che ha iniziato il Mondiale di F1 in modo meraviglioso, ricorda tutti i tempi che ha realizzato. Un video conferma la strepitosa ...

VIDEO | Daini resta impigliati nelle reti per le olive, salvati dai vigili del fuoco. Ne parlano su altre fonti