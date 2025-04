Ancora una tentata truffa agli anziani col trucco del finto incidente ma la vittima capisce tutto arrestato ventenne

finto maresciallo dei carabinieri, che ha fatto credere a un anziano che suo figlio, verosimilmente coinvolto in un sinistro stradale, avrebbe dovuto pagare una somma di denaro per scongiurare ulteriori conseguenze. Infatti poco dopo un uomo si è presentato presso. Messinatoday.it - Ancora una tentata truffa agli anziani col trucco del finto incidente ma la vittima capisce tutto, arrestato ventenne Leggi su Messinatoday.it Prima una telefonata di unmaresciallo dei carabinieri, che ha fatto credere a un anziano che suo figlio, verosimilmente coinvolto in un sinistro stradale, avrebbe dovuto pagare una somma di denaro per scongiurare ulteriori conseguenze. Infatti poco dopo un uomo si è presentato presso.

Ancora una tentata truffa agli anziani col trucco del finto incidente ma la vittima capisce tutto, arrestato ventenne. Tentata estorsione ad un anziano con la "truffa del finto maresciallo": arrestato un 20enne.

