Fattore Sommer in Inter Bayern Monaco Una sicurezza – CdS

Sommer nell'ultimo mese è stato un vero e proprio Fattore per l'Inter di Simone Inzaghi. Contro il Bayern Monaco dovrà confermarsi sicurezza!Fattore – Yann Sommer sta diventando sempre più decisivo per l'Inter! Il portiere non sbaglia più un colpo e arriva al ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco nel miglior stato di forma. A febbraio si è fatto male, precisamente una frattura al pollice, e ha saltato cinque partite che fortunatamente per la dirigenza hanno messo in mostra Josep Martinez. Ora però è il momento dello svizzero, che si conferma ogni partita che passa tra i migliori nel suo ruolo.Sommer, le parate decisive dell'ultimo mese!PARATE – Nell'andata con il Bayern Monaco Sommer ha dato il via alle due azioni dei gol nerazzurri. Soprattutto nella prima il suo lancio verticale per Lautaro Martinez ha aiutato per la ripartenza veloce.

