Civitanovese in lotta per la salvezza tre gare decisive per evitare la retrocessione

gare agita lo spettro della retrocessione in casa Civitanovese. Quando mancano soltanto tre partite al termine della stagione, fa davvero paura quel penultimo posto in solitaria raggiunto dopo la sconfitta di Sora. Mantenerlo, infatti, non permetterebbe alcun accesso ai playout. Non basta un buon approccio per vincere e, talvolta, nemmeno per pareggiare. In Ciociaria è andata così: primi venti minuti di azioni e di meritato vantaggio, poi la reazione e il black out che porta a subire il pareggio. Ancora l’offensiva ciociara nella ripresa, a cui però non si riesce a rispondere ed ecco gli altri due colpi fatali, anche se, di mezzo, c’è una clamorosa occasione fallita da Bevilacqua. Ad illudere il neo tecnico Bugiardini, all’esordio sulla panchina rossoblù, era stata la rete dell’argentino Brunet, capocannoniere dei rossoblù al suo quinto centro stagionale. Sport.quotidiano.net - Civitanovese in lotta per la salvezza: tre gare decisive per evitare la retrocessione Leggi su Sport.quotidiano.net Il solo punto ottenuto nelle ultime quattroagita lo spettro dellain casa. Quando mancano soltanto tre partite al termine della stagione, fa davvero paura quel penultimo posto in solitaria raggiunto dopo la sconfitta di Sora. Mantenerlo, infatti, non permetterebbe alcun accesso ai playout. Non basta un buon approccio per vincere e, talvolta, nemmeno per pareggiare. In Ciociaria è andata così: primi venti minuti di azioni e di meritato vantaggio, poi la reazione e il black out che porta a subire il pareggio. Ancora l’offensiva ciociara nella ripresa, a cui però non si riesce a rispondere ed ecco gli altri due colpi fatali, anche se, di mezzo, c’è una clamorosa occasione fallita da Bevilacqua. Ad illudere il neo tecnico Bugiardini, all’esordio sulla panchina rossoblù, era stata la rete dell’argentino Brunet, capocannoniere dei rossoblù al suo quinto centro stagionale.

