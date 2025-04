Incendio di Mezzocorona la vittima è Patrick Vettori

Patrick Vettori, fratello del campione trentino di arti marziali miste Marvin, la vittima del terribile Incendio avvenuto all'alba di oggi, martedì 15 aprile, a Mezzocorona. Una notizia che ha sconvolto l'intera cittadina, a partire dal sindaco Mattia Houser, che l'ha definito una.

