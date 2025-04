Scirocco in intensificazione sulla costa fino a stasera

sulla costa soffia Scirocco moderato con raffiche fino 50 km orari, che potrebbe intensificarsi con qualche raffica fino a 60-70 km orari. Poi il fronte si porterà verso est lasciando la regione in serata. Tuttavia. Triesteprima.it - Scirocco in intensificazione sulla costa fino a stasera Leggi su Triesteprima.it TRIESTE - Aggiornamenti dalla sala operativa regionale della Protezione civile.soffiamoderato con raffiche50 km orari, che potrebbe intensificarsi con qualche rafficaa 60-70 km orari. Poi il fronte si porterà verso est lasciando la regione in serata. Tuttavia.

Potrebbe interessarti anche:

Sigma BF è la full-frame minimalista: niente otturatore meccanico, IBIS, mirino, monitor orientabile e SD. Costa 2000 dollari

Un corpo unibody che richiede sette ore di lavoro per l’assemblaggio finale. Pochissimi pulsanti. L’essenzialità ai massimi livelli... Leggi tutto

Come funziona e quanto costa il bonifico da Postepay a conto corrente

La Postepay Evolution è molto popolare tra gli studenti, i lavoratori, i pensionati ma anche per chi lavora in modo autonomo e necessita di una soluzione rapida per gestire i propri incassi. Si ...

Brioni ha fatto un profumo che sembra e costa quanto un'opera d'arte, ma non è il più caro del mondo

Il profumo più caro mai lanciato da un brand di moda? Lo ha fatto Brioni, si chiama Dualité - Crystal Edition, e nasce dall’unione sacrale e scintillante tra il brand sinonimo di eleganza italiana ...

Scirocco in intensificazione sulla costa fino a stasera. Allerta meteo gialla in FVG: rischio acqua alta sulle coste. Allerta meteo terminata, ma sarà un weekend di maltempo: le previsioni. Vento e forti temporali, la Protezione civile dirama l’allerta meteo gialla in Fvg. Allerta meteo per pioggia e temporali forti / Notizie / Novità / Homepage. Rischio temporali, allerta gialla in Toscana. Le previsioni per i prossimi giorni. Ne parlano su altre fonti

Segnala triesteprima.it: Scirocco in intensificazione sulla costa fino a stasera - Lo segnala la sala operativa della Protezione civile regionale. Sulla costa il vento da sud ora soffia moderatamente con raffiche fino 50 km orari ma potrebbe intensificarsi fino a 60-70 km orari.

Come scrive tempostretto.it: Meteo: scirocco e polvere desertica nel weekend, sulle tirreniche fino a +30°C - Come annunciato nell’articolo di ieri, in queste ore lo scirocco si sta intensificando sensibilmente ... facilità i +22°C +23°C in città, con punte fino a oltre +28°C +30°C in provincia, lungo la ...

Riporta trapanioggi.it: Scirocco in Sicilia: raffiche fino a 90 km/h - Secondo quanto riportato da iLMeteo.it, forti venti di Scirocco investiranno ... in Sicilia saranno la costa meridionale e orientale, da Trapani a Siracusa. Il Canale di Sicilia sarà particolarmente ...