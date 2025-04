Caso scommesse il ministro Abodi Chi scommette non può giocare in Nazionale

ministro per lo sport Andrea Abodi sullo scandalo scommesse illegali che ha investito il calcio italiano.Leggi anche: scommesse, Tonali all’ex arbitro Marinoni: «Fagioli è una mina vagante, può perdere tutto» (Sportmediaset)Abodi: «Via dalla Nazionale chi ha scommesso»«Via dalla Nazionale chi ha scommesso». Ha ribadito con fermezza un concetto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, dopo gli ulteriori dettagli inquietanti dell’inchiesta di Milano: «La maglia azzurra dev’essere espressione del valore tecnico, ma anche del comportamento morale, che deve addirittura precederlo. Non basta buttare la palla dentro. Se vieni meno a delle regole che sono esemplari, bisogna andare al di là della sanzione. Vedo la convocazione in Nazionale come un premio a tutto tondo». Ilnapolista.it - Caso scommesse, il ministro Abodi: «Chi scommette, non può giocare in Nazionale» Leggi su Ilnapolista.it Il Messaggero riporta le parole delper lo sport Andreasullo scandaloillegali che ha investito il calcio italiano.Leggi anche:, Tonali all’ex arbitro Marinoni: «Fagioli è una mina vagante, può perdere tutto» (Sportmediaset): «Via dallachi ha scommesso»«Via dallachi ha scommesso». Ha ribadito con fermezza un concetto ilper lo Sport e i Giovani, Andrea, dopo gli ulteriori dettagli inquietanti dell’inchiesta di Milano: «La maglia azzurra dev’essere espressione del valore tecnico, ma anche del comportamento morale, che deve addirittura precederlo. Non basta buttare la palla dentro. Se vieni meno a delle regole che sono esemplari, bisogna andare al di là della sanzione. Vedo la convocazione income un premio a tutto tondo».

