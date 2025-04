Arte e sapori a Roma quando il museo diventa un’esperienza culinaria

Arte è soltanto quella dei musei o dei monumenti? Ne esistono infinite e tra queste vi è la gastronomia che alcune volte si trasforma in una vera e propria Arte. Avete mai pensato di vivere un’esperienza culinaria all’interno di un museo? Negli ultimi tempi questo è possibile viste le numerose aree apposite.Mangiare in un museo a Roma: i localiTra i tanti musei presenti a Roma ve ne sono alcuni caratterizzati da spazi di ristoro dove poter fare una pausa o rilassarsi in totale tranquillità, leggendo un buon libro.Nel centro storico, vicino all’Arco di Giano, nell’area del Foro Boario, c’è Rhinoceros, la fondazione d’Arte aperta per iniziativa di Alda Fendi. Il palazzo di sei piani ospita la galleria dove al suo interno è possibile mangiare nel ristorante bistrot, LeRestau & RoofBar, il cui stile architettonico è un insieme di storia e modernità. Leggi su Funweek.it Chi ha detto che l’è soltanto quella dei musei o dei monumenti? Ne esistono infinite e tra queste vi è la gastronomia che alcune volte si trasforma in una vera e propria. Avete mai pensato di vivereall’interno di un? Negli ultimi tempi questo è possibile viste le numerose aree apposite.Mangiare in un: i localiTra i tanti musei presenti ave ne sono alcuni caratterizzati da spazi di ristoro dove poter fare una pausa o rilassarsi in totale tranquillità, leggendo un buon libro.Nel centro storico, vicino all’Arco di Giano, nell’area del Foro Boario, c’è Rhinoceros, la fondazione d’aperta per iniziativa di Alda Fendi. Il palazzo di sei piani ospita la galleria dove al suo interno è possibile mangiare nel ristorante bistrot, LeRestau & RoofBar, il cui stile architettonico è un insieme di storia e modernità.

