Recanatese nei guai scontri diretti decisivi per la salvezza

Recanatese. è nei guai. Ovviamente la situazione, seppur preoccupante, non è ancora drammatica ma nel frattempo quel tesoretto di punti di vantaggio dal sest'ultimo posto, faticosamente guadagnato, si è ulteriormente assottigliato e la vera ed unica consolazione è che, Sora a parte, le altre compagini in lotta per la sopravvivenza balbettano, con le sconfitte, in contemporanea, di Notaresco, Isernia e Civitanovese. Premesso però che i risultati delle concorrenti non possono essere sempre propizi, è inevitabile rimarcare alcuni campanelli di allarme che sembrano risuonare sempre più forti. Anzitutto i giallorossi sembrano palesemente incapaci di gestire le situazioni di vantaggio: per restare alle partite recenti era già successo a Fossombrone, a Castelfidardo (dove si è racimolato un pari pur giocando 60' in superiorità numerica), in casa con il Teramo ed anche all'Angelini.

