Lettera43.it - Cecilia Sala, il dipartimento di Stato Usa: «L’Iran rilasci i detenuti arrestati senza motivo»

Un portavoce deldiUsa è intervenuto sull’arresto dia Teheran, chiedendo «ilo immediato e incondizionato di tutti i prigionieri arbitrariamentein Irangiusta causa». In un’intervista a Repubblica, ha evidenziato come il fermo della giornalista italiana sia arrivato dopo che il cittadino iraniano Mohammad Abedini Najafabadi eraarrein Italia, tre giorni prima, per contrabbando di componenti di droni. Parole che sembrano dare credito all’ipotesi della ritorsione, secondo cuisia stata fermata per “vendetta” nei confronti del nostro Paese nell’ambito di quello che potrebbe diventare uno scambio di prigionieri. Una prassi, quella del, di arrestare «» cittadini stranieri, riconosciuta anche dall’America: «Sfortunatamente, il regime iraniano continua a detenere ingiustamente i cittadini di molti altri Paesi, spesso per utilizzarli come leva politica.