A Gaza la strage dei bambini morti di freddo | sono cinque in una settimana

Roma, 29 dicembre 2024 – C’è un’altradi, più silenziosa di quella provocata delle bombe ma che fa altrettanto rabbia e orrore. E’ ladei bimbiper il, bimbi che da quando la guerra ha distrutto le loro case vivono in tende e alloggi di fortuna, in balia delle intemperie. E così in 7 giornigià5 neonati, l’ultimo, di appena un mese, questa mattina, nella Striscia. La famiglia del piccolo, identificato come Jumaa Al-Batran, vive in una tenda a Deir al-Balah, nella parte centrale di. Sui social è stata pubblicata la foto straziante del padre con il piccolo Juma in braccio dentro l'ospedale dei martiri di Al-Aqsa, dove i medici stanno ora cercando di salvare il fratello gemello, Ali, ricoverato in terapia intensiva. Come ricorda l'agenzia di stampa Wafa, negli ultimi giorni le basse temperature avevano già causato la morte di quattro neonati tra i 4 e i 21 giorni, i più deboli, i più indifesi.