Tvplay.it - Tutta colpa di Jimenez, affare saltato in casa Milan

Leggi su Tvplay.it

al. Le prestazioni convincenti dihanno indotto il club rossonero a rivedere le strategie di mercatoVigilia di campionato per il, atteso dalla Roma a San Siro domani sera nell’ultimo match dell’anno in Serie A. Una sfida delicatissima per i rossoneri che, con i tre punti, possono accorciare le distanze dalla zona Champions approfittando dei concomitanti scontri diretti Juventus-Fiorentina e Lazio-Atalanta.diin– Tvplay.it (Foto LaPresse)Emergenza di nuovo in vista per Fonseca che, contro la Roma, dovrà rinunciare ancora agli infortunati Loftus Cheek, Okafor e Musah cui si è aggiunto Leao, ko per l’elongazione muscolare subita a Verona e tuttora in dubbio anche per la Supercoppa Italiana. Tornano a disposizione, almeno per la panchina, Bennacer, Jovic e forse anche Pulisic per il quale non verrà preso alcun rischio proprio in vista della Supercoppa.