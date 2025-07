Ciminiera è tutto pronto Via ai lavori di demolizione

Dopo decenni di storia e presenza iconica nello skyline cittadino, la ciminiera dell’Enel sta per essere smantellata, segnando la fine di un’epoca industriale. Con i lavori di demolizione che prenderanno il via da lunedì, la città si prepara a un nuovo capitolo di rinnovamento e cambiamento. È l’inizio di una trasformazione che aprirà la strada a progetti futuri e alla rinascita urbana.

È tutto pronto. Da lunedì, uno dei simboli che, volente o nolente, ha caratterizzato per decenni lo sviluppo industriale della città, sarà smantellato pezzo dopo pezzo. Stiamo parlando della ciminiera dell'Enel, sulla quale dalla prossima settimana inizieranno i lavori di demolizione. La ditta Omini, già impegnata nella bonifica dei resti del Ponte Morandi, ha terminato in questi ultimi giorni le operazioni di allestimento della grande "corona" metallica, una piattaforma circolare dal quale saranno svolte le operazioni di smantellamento del grande fumaiolo rosso e bianco. La ciminiera, un'altezza di 220 metri per circa 10.

