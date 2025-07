Truffata con un Sms Vittima una giovane donna | Mi hanno ripulito il conto

questa volta la vittima è una giovane donna, dimostrando che le truffe telefoniche colpiscono senza distinzioni di età e vulnerabilità. Massrosa, convinta di parlare con un reale agente della polizia postale, ha condiviso dettagli personali e fiducia totale, finendo per perdere i risparmi di anni di lavoro e sacrifici. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante mantenere alta l’attenzione e diffidare da ogni richiesta sospetta, anche quando sembra provenire da fonti ufficiali.

MASSROSA Ha parlato per tre ore al telefono con un abile truffatore che si è spacciato per un agente della polizia postale e che è riuscito a svuotarle il conto corrente postale, conto corrente sul quale la vittima aveva oltre tremilacinquecento euro: i risparmi che aveva messo faticosamente da parte negli ultimi anni. E questa volta la vittima del raggiro non è una persona anziana, una persona che l’età può rendere "fragile" e vulnerabile, in questo caso a cadere nella rete del truffatore è una giovane donna di 25 anni che ha presentato denuncia in commissariato e che si è rivolta al nostro giornale per mettere in guardia tutti noi affinchè non si cada nella trappola. 🔗 Leggi su Lanazione.it