Esercitazione ’reale’ Si addestrano alle emergenze e poi salvano sul serio

L’Esercitazione “8217reale” si trasforma in un vero e proprio atto di coraggio, con giovani pronti a intervenire in situazioni di emergenza. Tra loro spicca Pietro Bracciali, un ragazzo di 17 anni dell’Amiata, che ha evitato il peggio durante un salvataggio sui monti trentini. Questa esperienza dimostra come l’addestramento possa fare la differenza tra rischio e salvezza, perché prepararsi è il primo passo per salvare vite quando conta davvero.

C’è anche un ragazzo dell’Amiata tra i protagonisti del salvataggio che ha evitato il peggio per un gruppo di turisti in difficoltà sulle montagne trentine. Si chiama Pietro Bracciali, ha 17 anni, ed è figlio degli storici proprietari dell’Hotel Le Macinaie sul Monte Amiata. Pietro era in esercitazione con una decina di ragazzi e ragazze con i Cadetti d’Italia lungo il Sentiero della Pace, nella zona del Passo Paradiso (nel comune di Vermiglio), in Trentino, quando un improvviso peggioramento del tempo ha colto di sorpresa una comitiva di escursionisti, tra cui bambini piccolissimi. "Eravamo in fase di rientro – racconta Pietro – dopo l’interruzione dell’addestramento per via della pioggia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esercitazione ’reale’. Si addestrano alle emergenze e poi salvano sul serio

