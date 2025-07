Griselda uccisa dal cognato alla festa di compleanno della nipotina a Marotta di Mondolfo

Una giornata di gioia si è trasformata in tragedia a Marotta di Mondolfo, dove una festa di compleanno per una bambina di cinque anni è finita in un conflitto sanguinoso. La violenza improvvisa ha sconvolto l’intera comunità e lasciato tutti sgomenti. Cosa ha spinto un uomo di 70 anni a scatenare tale orrore? Scopriamolo insieme in questa drammatica vicenda.

L’uomo ha sparato e ucciso la 44enne e ferito la figlia della donna. Una tranquilla festa di compleanno per una bambina di cinque anni si è trasformata in una scena da incubo a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino. Venerdì 11 luglio il 70enne Sandro Spingardi, ha fatto irruzione in una casa nella zona di via delle Sterpettine e ha aperto il fuoco, uccidendo la cognata 44enne e ferendo la figlia 28enne della donna. Entrambe di origine boliviana, stavano festeggiando con amici e bambini. La scena, surreale e drammatica, ha scosso l’intera comunità marchigiana. Chi sono le vittime. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Griselda uccisa dal cognato alla festa di compleanno della nipotina a Marotta di Mondolfo

In questa notizia si parla di: festa - compleanno - marotta - mondolfo

Ai domiciliari organizza festa per il suo compleanno: vicino lo segnala su YouPol, 29enne in carcere - Un 29enne agli arresti domiciliari ha organizzato una festa per il suo compleanno, ma la celebrazione ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine grazie a una segnalazione su Youpol.

Il drammatico episodio nella serata di venerdì 11 a Marotta di Mondolfo: arrestato un settantenne https://senigallianotizie.it/1327633677/fa-irruzione-a-festa-di-compleanno-e-spara-morta-una-donna… Vai su X

In occasione della rubrica, #conosciamocimmrun, Oggi facciamo i più sentiti auguri di Buon Compleanno ad Enrico Bauchiero! Enrico è uno dei runner più giovani della Marotta Mondolfo Run ASD, entrato in squadra già nel 2021 seguendo le orme del frat Vai su Facebook

Marotta, uomo irrompe ad una festa di compleanno di una bimba e spara, uccide una donna di 44 anni; Tragedia a Marotta durante festa: uomo armato irrompe e uccide madre di bimba festeggiata; Entra nella festa di compleanno di una bambina e spara: muore la mamma. La nonna in ospedale.

Marotta, uomo irrompe d una festa di compleanno di una bimba e spara, uccide una donna di 44 anni - Tragedia nella serata di venerdì a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche durante una festa di compleanno di una bambina a cui erano presenti. Scrive msn.com

Entra alla festa di compleanno, spara e uccide la nonna della bimba festeggiata - Ferita anche la mamma della bambina di 5 anni ma non è in pericolo di vita. Segnala msn.com