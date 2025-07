Lavori di E-Distribuzione Black-out nelle aziende | E’ il terzo in un mese

Le frequenti interruzioni di energia a Poggibonsi sollevano preoccupazioni tra le aziende locali, che affrontano il terzo blackout in un mese. Nonostante gli interventi programmati da E-distribuzione e le comunicazioni inviate, i disagi persistono, colpendo le attività tra le 8:30 e le 16. In questa fascia di piena produzione, le ripercussioni sono evidenti: le imprese devono adattarsi rapidamente per minimizzare i danni. È fondamentale trovare soluzioni durature per garantire la continuità operativa e favorire la ripresa economica della zona.

Interventi di E-distribuzione, tra via San Gimignano (numeri civici dal 110 al 124) e località Bocca d’Elsa a Poggibonsi. Lavori che, pur programmati e comunicati mediante gli avvisi, stanno creando notevoli disagi alle aziende che si trovano a fare i conti con interruzioni di energia elettrica tra le 8,30 e le 16. In una fascia, dunque, di piena produzione. Almeno cinque le attività che insistono nella zona interessata dalle operazioni, sul lato destro della strada principale per chi viaggia dagli impianti Virtus in direzione di San Gimignano. Il nuovo stop all’erogazione è fissato per il 18 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori di E-Distribuzione. Black-out nelle aziende: "E’ il terzo in un mese"

