festa nel cuore di anghiari tornano i giorni della battitura tra tavola e antichi mestieri

ANGHIARI Torna la tradizionale Festa della Battitura e Motoaratura, oggi e domani, al Campo Sportivo della Motina di Anghiari, organizzata dall’associazione Sportiva Motina con il patrocinio del Comune di Anghiari. Una rievocazione storica organizzata per tramandare la tradizione della battitura del grano come avveniva a inizio ‘900. Una tre giorni ricca di fascino che permetterà ai meno giovani di fare un tuffo nel passato ed alle nuove generazioni di conoscere qualcosa in più sulla vita di un tempo. La tradizione contadina darà lo spunto per trascorrere un week-end in compagnia esaltando lo spirito di aggregazione che da sempre caratterizza la comunità anghiarese. 🔗 Leggi su Lanazione.it