Il malessere dentro il Pd Assemblea a fine luglio voto toscano e congresso Tutto è in discussione

Il malessere nel Pd si fa sentire forte, tra tensioni sotterranee e nodi irrisolti che minacciano la pacificazione interna. La "non belligeranza" tiene, ma il clima di incertezza si fa strada, alimentando dubbi e fratture. Una situazione complessa, dove i patti non sempre vengono rispettati e le strategie restano avvolte nel silenzio. La domanda è: quanto durerà questa fragile stabilità ?

La "non belligeranza" tiene, ma sotto e nemmeno troppo in giù, cova il malessere di un Pd che non trova pacificazione. Perché sono troppi i nodi irrisolti. Come i patti 'firmati' di cui "qualcuno adesso si dimentica troppo in fretta", come la condivisione di strategie e visioni immediate che restano confinate nel recinto della segreteria, come il dibattito solo abbozzato dopo le prime due riunioni della direzione (Vergaio prima, Galciana poi). L'intervista del segretario Marco Biagioni a La Nazione da una parte ha messo a nudo le intenzioni del vertice dem locale con un'operazione di trasparenza allargata (ma non nelle sedi dem deputate), dall'altra non ha scaldato gli animi e non ha convinto fino in fondo base, circoli e altre componenti del partito.

