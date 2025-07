Oca Diodoro ispira il corteo Sfilano mille contradaioli

Un maestoso corteo notturno si anima sotto le stelle, con mille contradaioli che sfilano in onore di Diodoro, il cavallo vittorioso di Marco Tansini, e il suo nome che evoca il dono di Zeus. L'energia e l’entusiasmo di questa spettacolare processione, anticipata alle 21 per la grande partecipazione, promettono di regalare emozioni indimenticabili. Un evento che celebra la tradizione, la passione e la vittoria, e che…

Diodoro. Il dono di Zeus, vuol dire in greco. Il nome del cavallo dell’ocaiolo Marco Tansini che ha vinto il Palio montato da Tittia, ispirerà molte scene del corteo della vittoria. Una sfilata in notturna, anticipata di mezz’ora rispetto al previsto – stasera ore 21 – visto il grande numero di contradaioli che la animeranno. "Ci sono gruppi composti anche da 35-40 persone – dà le cifre il governatore Claudio Laini – per cui siamo intorno ai mille partecipanti. Che saranno seguiti, come di consueto, dal Drappellone e dalla Sedia, compreso il sottoscritto, e dal popolo". In questi giorni il rione è diventato un laboratorio, con pennelli, colori, cartelli e stoffe più varie per preparare le scene della sfilata in notturna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oca, Diodoro ispira il corteo. Sfilano mille contradaioli

In questa notizia si parla di: diodoro - corteo - mille - contradaioli

La contrada dell'Oca ha vinto il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano, con il cavallo esordiente Diodoro scelto dal fantino Tittia. per lui... Vai su Facebook

Oca, Diodoro ispira il corteo. Sfilano mille contradaioli.

Palio, a Siena mille in corteo per celebrare il capolavoro della Lupa - Palio, a Siena mille in corteo per celebrare il capolavoro della Lupa La sfilata per il successo di Velluto e Benitos parte oggi alle 15. Riporta lanazione.it

Palio: corteo in costume a Legnarello, i contradaioli portano la croce ... - Cronaca Palio: corteo in costume a Legnarello, i contradaioli portano la croce di Ariberto. Si legge su ilgiorno.it