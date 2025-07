La Coop di via Susini chiude Lavori per rinnovo locali E spazio agli ambulatori

La Coop di via Susini a Empoli si prepara a una trasformazione radicale: due mesi di lavori intensi per rinnovare gli spazi, ridurli in dimensione ma aumentarne l’efficienza, e creare un ambiente più moderno e accogliente. Un impegno verso la comunità, con nuovi servizi e ambulatori che arricchiranno il quartiere. Sabato 19 luglio alle 20.30, il negozio chiuderà temporaneamente, ma il cambiamento è già in atto, pronto a portare innovazione e qualità nel cuore di Empoli.

Due mesi di cantiere per dare vita a un supermercato più piccolo, più moderno e più accogliente, rinnovato negli spazi e pronto ad aprirsi a nuovi progetti rivolti alla comunità. La Coop di via Susini, a Empoli, si prepara a cambiare volto: sabato 19 luglio, alle 20.30, il punto vendita chiuderà temporaneamente per consentire i lavori di ristrutturazione che si svolgeranno durante tutto il periodo estivo. Inaugurata nel 1999, quando Unicoop Firenze decise di trasferirsi dallo storico magazzino di via Ridolfi, per oltre 25 anni questa Coop è stata un punto di riferimento per la spesa di tanti empolesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Coop di via Susini chiude. Lavori per rinnovo locali. E spazio agli ambulatori

Empoli, la Coop di via Susini chiude dal 19 luglio per riqualificazione - Empoli si prepara a una trasformazione importante: la Coop di via Susini chiuderà dal 19 luglio per un intervento di riqualificazione che cambierà volto al punto vendita, portando novità e servizi innovativi per la comunità.

