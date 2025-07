Il Corsanico Viaggio musicale in tutta Europa

Scopri il fascino del Corsanico Festival, un viaggio musicale che attraversa tutta Europa, immerso in paesaggi mozzafiato e atmosfere suggestive. La Pieve di San Michele Arcangelo, con il suo storico organo, fa da cornice a concerti di artisti di livello internazionale che portano repertori ricercati e raffinati. Un’esperienza unica per gli amanti della musica classica, pronta a sorprenderti e coinvolgerti in un percorso culturale senza eguali.

Il panorama naturale è stupendo, la Pieve di San Michele Arcangelo suggestiva che ospita i concerti e esalta le qualità dello storico organo e i musicisti sono di valore internazionale e propongono repertori ricercati: sono questi gli ingredienti della quarantaquattresima edizione del Corsanico Festival, la rassegna di musica classica promossa dall'Associazione Culturale "Amici della musica d'organo Vincenzo Colonna, presidente Graziano Barsotti. La rassegna è diventata un appuntamento estivo non solo locale. Domani alle 21.15 la Pieve accoglie il secondo concerto della edizione 2025 che ha anche un'altra caratteristica importante: il numero dei concerti a ingresso libero è maggiore rispetto agli anni scorsi in modo da far avvicinare alla musica d'organo un numero di spettatori ancora più considerevole.

