L' assurdo dramma di Riccardo Boni morto a 17 anni | il ' buco' di 40 minuti e il fratellino che ha visto tutto ma non gli hanno creduto

L’assurdo dramma di Riccardo Boni, quattordicenne vittima di un tragico incidente, scuote profondamente: il buco di 40 minuti e il fratellino testimone silenzioso ma incredulo di fronte a una tragedia insostenibile. La costruzione di un tunnel profondo oltre un metro e mezzo che lo ha travolto, unita all’arrivo ritardato dei soccorsi, ha scritto una pagina dolorosa di incomprensione e fatalità. È un racconto che reclama giustizia e attenzione.

La costruzione di un tunnel ad oltre un metro mezzo di profondità che gli è rovinato addosso ed i soccorsi arrivati 40 minuti dopo. Sono i due elementi che hanno condannato a morte. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - L'assurdo dramma di Riccardo Boni, morto a 17 anni: il 'buco' di 40 minuti e il fratellino che ha visto tutto (ma non gli hanno creduto)

MONTALTO DI CASTRO - Doveva essere un gioco. Sono cose che si fanno, sulla sabbia. Riccardo Boni aveva scavato una buca, e più precisamente un tunnel, ma è rimasto sepolto e nel silenzio della spiaggia nessuno sembra essersi accorto di ciò che era

