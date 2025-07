L’allarme droga fa paura Focus sul fenomeno in Consiglio comunale

L’allarme droga scuote la Città di Castello: negli ultimi due anni, decine di arresti e sequestri di sostanze pericolose come la ketamina evidenziano un problema radicato nel territorio. Ma qual è la vera portata di questa emergenza? E quali strategie adottano le istituzioni per contrastarla efficacemente? È giunto il momento di fare chiarezza e agire con determinazione.

Una decina di arresti per droga, con alcune sostanze pericolose sequestrate come la ketamina, nel territorio di Città di Castello da parte delle forze dell'ordine negli ultimi due anni. Poi denunce e sequestri di sostanze che disegnano come la droga sia un fenomeno ben radicato anche qui. Ma quali sono i reali dati nel territorio? E quali le misure che le istituzioni hanno in essere per cercare di infrenare un fenomeno che riguarda tante persone? Il caso finirà al vaglio del consiglio comunale con un documento che è stato presentato dalla consigliera Luciana Bassini (capogruppo Misto Azione). "Negli ultimi anni – scrive - anche il territorio di Città di Castello ha visto un incremento di episodi legati allo spaccio di droga, con evidenti ripercussioni sulla sicurezza urbana e sul benessere collettivo".