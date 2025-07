Gianna infiamma il Pistoia Blues Va in scena la Signora del rock

Gianna Nannini infiamma il Pistoia Blues, portando sul palco la sua energia travolgente e il suo irrepressibile spirito rock. L’appuntamento più atteso dell’estate pistoiese si annuncia indimenticabile, con un concerto già tutto esaurito che vedrà la celebre artista senese esibirsi in un emozionante show accompagnata da una band di talento. A ...

È probabilmente l’appuntamento più atteso dell’estate pistoiese: domani sul palco del Pistoia Blues in piazza del Duomo salirà Gianna Nannini, col suo ‘ Sei nell’anima - Festival European Leg 2025’. Un concerto già tutto esaurito nel quale l’artista senese si esibirà accompagnata da Davide Tagliapietra alle chitarre e alla direzione musicale, Francis Hylton al basso, Christian Rigano alle tastiere e Isabella Casucci e Sofia Gaudenzio ai cori. A completare il gruppo l’ingresso, al posto di Simon Phillips, del celebre batterista Thomas Lang, al fianco di Gianna da oltre vent’anni, e del chitarrista blues Patrick Murdoch. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gianna infiamma il Pistoia Blues. Va in scena la Signora del rock

