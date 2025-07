’Youth! Argentario’ Tre giorni fra libri e proposte musicali

L'attesa cresce per la seconda edizione di "Youth! Argentario", un evento imperdibile che unisce cultura e musica dal 30 luglio al 1° agosto nella suggestiva piazza dei Rioni a Porto Santo Stefano. Tra presentazioni di libri, concerti coinvolgenti e tante proposte, questa rassegna promette di essere un autentico tuffo tra parole e melodie. Non perdere l'occasione di vivere tre giorni indimenticabili all’insegna della creatività e dell’aggregazione.

Cresce l'attesa per la seconda edizione della rassegna "Youth! Argentario", che si terrà dal 30 luglio al 1° agosto in piazza dei Rioni a Porto Santo Stefano, con ingresso gratuito. Il cartellone, presentato da iCompany e dalla Proloco di Monte Argentario con il contributo e il patrocinio del Comune, vede il 30 luglio la presentazione dell'ultimo libro di Ermal Meta, "Le Camelie invernali". A seguire il concerto della band Les Votives, gruppo di giovani musicisti che hanno partecipato all'ultima edizione di X Factor. Il 31 luglio sarà la volta di Michele Bravi, cantautore sensibile e raffinato, capace di trasformare le emozioni più intime in musica.