Uj quante note positive La città si riempie di turisti | Qui c’è tutto il mondo

Umbria Jazz trasforma Perugia in un palcoscenico globale, attirando visitatori da ogni angolo del mondo e accendendo le luci di una città già ricca di storia e cultura. Questo evento, simbolo della nostra tradizione musicale e del nostro spirito accogliente, rappresenta un’eccellenza che rafforza l’immagine internazionale della regione. La manifestazione non solo celebra la musica, ma anche l’ospitalità e la passione che rendono l’Umbria un vero gioiello.

Si accendono le luci dei palchi di Umbria Jazz, e oltre che di note la città si riempie di turisti. Del resto la nostra Regione è tradizionalmente legata ad alcuni grandi eventi che nel corso degli anni ne hanno caratterizzato e consolidato l'immagine nel mondo e la manifestazione partita in questi giorni è certamente tra questi la più importante e conosciuta al grande pubblico internazionale. Proprio il pubblico e l'immagine internazionale del Festival hanno contribuito in questi anni post pandemia a recuperare quella importante fetta di mercato che ancora manca per tornare ad una dimensione dei flussi turistici come quella del 2019.