L’estate lucchese al Real Collegio Melodie all’ombra del campanile

Grande successo giovedì sera per l'evento al " Real Collegio estate " della Fondazione Alice Benvenuti Ets che ha presentato il Prom di primavera – Sorridi sempre alla vita, con contest di giovani band emergenti sul palco. Finale in bellezza con Lost & Found e l'esibizione della dirompente Gaudats Junk Band, per una festa tra rock, jazz, blues e festa con spirito solidale. Il cartellone prosegue a pieno ritmo stasera con le " Melodie all'ombra del nostro campanile ", curata da Emanuela Gennai per l'associazione Don Franco Baroni. A esibirsi sono voci eccellenti del territorio, in una serata all'insegna dell'amore, della pace, della solidarietà e – come lo scorso anno – anche con qualche inedito.