Verso il nuovo stadio Castellani Al vaglio gli ultimi pareri degli enti

Verso il rinnovamento dello stadio Castellani, si avvicina un momento cruciale: la Conferenza dei servizi preliminare, indetta dall’amministrazione comunale, sta arrivando alla sua conclusione. Dopo mesi di approfondimenti e valutazioni, il progetto di riqualificazione proposto dall’Empoli FC sta finalmente ricevendo gli ultimi pareri degli enti coinvolti. Un passo importante che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per lo sport e la comunità locale, con l’obiettivo di trasformare il cuore pulsante della città.

di Simone Cioni Indetta dall’amministrazione comunale lo scorso 3 aprile, a distanza di poco più di tre mesi, la Conferenza dei servizi preliminare – per stabilire se il progetto di riqualificazione dello stadio Carlo Castellani presentato dall’ Empoli Fc rappresenta un intervento di pubblica utilità – sta volgendo al termine. In un primo momento i lavori si sarebbero dovuti chiudere il 12 giugno scorso, ma vista la necessità di approfondire ulteriori aspetti il Comune aveva prorogato tale scadenza al 10 luglio. E così, come sottolineano proprio dall’amministrazione "è in chiusura l’acquisizione dei pareri per la Conferenza dei servizi preliminare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Verso il nuovo stadio Castellani. Al vaglio gli ultimi pareri degli enti

In questa notizia si parla di: stadio - castellani - vaglio - pareri

Empoli, stadio Castellani esaurito per la sfida decisiva: biglietti a due euro - Domenica sera, lo stadio Carlo Castellani di Empoli sarà esaurito per la sfida decisiva, con i biglietti venduti a soli due euro.

Verso il nuovo stadio Castellani. Al vaglio gli ultimi pareri degli enti.

Verso il nuovo stadio Castellani. Al vaglio gli ultimi pareri degli enti - Indetta dall’amministrazione comunale lo scorso 3 aprile, a distanza di poco più di tre mesi, la Conferenza dei servizi preliminare – per stabilire se il progetto di riqualificazione dello stadio Carl ... Scrive lanazione.it

Tre anni di lavori e 45 milioni di euro per il nuovo stadio Castellani ... - Il club azzurro si proietta nel futuro con il progetto di restyling che trasformerà l’attuale struttura in ... Come scrive msn.com