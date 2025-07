Massiccio attacco russo sull' Ucraina Polonia schiera i caccia

In un momento di tensione senza precedenti, Polonia e i suoi alleati rispondono con prontezza al massiccio attacco russo contro l'Ucraina. Decollano i caccia da combattimento, simbolo di una difesa ferrea e di un impegno condiviso per la sicurezza regionale. La situazione si fa sempre più critica: le prossime ore saranno decisive per il futuro di questa delicata crisi internazionale.

Polonia e Paesi alleati hanno fatto decollare nella notte i loro aerei da combattimento in seguito al massiccio attacco delle forze russe in corso contro l' Ucraina: la reso noto su X il Comando operativo delle Forze armate del Paese, come riporta Rbc-Ucraina. "A causa dell'attività dell'aviazione russa a lungo raggio, che sta colpendo obiettivi situati, in particolare, nell'Ucraina occidentale, le forze aeree polacche e alleate hanno iniziato a operare nello spazio aereo polacco", si legge in un comunicato stampa. Anche i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra sono stati messi in stato di massima allerta.

Massiccio attacco russo con droni e missili sull'Ucraina - Un'ombra di minaccia si abbatte nuovamente sull'Ucraina: nella notte, un massiccio attacco con droni e missili ha sconvolto diverse regioni, tra cui la capitale Kiev.

Massiccio attacco sull'#Ucraina, droni e missili russi nella notte sulle regioni di #Kiev e #Leopoli. Perso un #F16, morto il pilota. La #Polonia fa decollare i jet. Al #Tg2Rai ore 13,00 #29giugno Vai su X

Kyiv è sotto attacco mentre la Russia lancia ondate di droni sull'Ucraina Questa sera e notte si prevedono difficili a Kyiv a causa dell'alta probabilità di un nuovo massiccio attacco dei droni . Nella capitale le sirene antiaerea si sono risuonate alle ore 17: Vai su Facebook

