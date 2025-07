La techno in discarica Artisti internazionali per un festival unico

Unite musica, innovazione e sostenibilità in un evento senza precedenti: l'Ayura Festival trasformerà il Triangolo Verde di Legoli in un palcoscenico globale per la techno, dimostrando come la cultura possa rinascere anche nei luoghi più improbabili. Con artisti internazionali pronti a far vibrare le casse, questa prima edizione promette di diventare un punto di riferimento imperdibile nel panorama musicale europeo e oltre. Un’esperienza unica che unisce rigenerazione e passione, portando la musica elettronica in una nuova dimensione.

Il Triangolo Verde di Legoli, nell’avanguardistico impianto di smaltimento e trattamento rifiuti di Belvedere Spa, si prepara a scrivere una nuova pagina nella sua storia di rigenerazione e innovazione culturale. Oggi, 12 luglio, dalle 17 all’1:30, ospiterà la prima edizione dell’Ayura Festival, un evento destinato a segnare un primato mondiale: il primo festival di musica elettronica ad avere come palcoscenico un impianto di questo genere, ancora pienamente attivo. Questa iniziativa non è solo un concerto, ma l’ennesima dimostrazione della vocazione del Triangolo Verde a essere un incubatore di eventi culturali unici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La techno in discarica. Artisti internazionali per un festival unico

