montecatini verso il baratro addio al calcio

Il mondo del calcio a Montecatini rischia di spegnersi, lasciando un vuoto difficile da colmare. La società del Valdinievole Montecatini Calcio, infatti, si trova sull'orlo del baratro, con poche speranze di ripresa nel breve termine. La situazione è critica: senza iscrizioni e con possibilità di ripartire solo tra qualche anno, il club si trova a dover affrontare un futuro incerto, sperando in una svolta che possa ridare vita alla passione sportiva che ha unito generazioni.

La società del Valdinievole Montecatini Calcio è pronta a sparire. "Al 99,99 per cento non saremo in grado di iscriverci a nessun tipo di campionato, non ci resta che stare fermi un anno e forse lavorare per ripartire nella stagione 2026–2027 dalla Terza categoria, in alternativa sperare a qualche complicata fusione con qualche atra società – fanno sapere dal club –. Non c'è una luce in fondo al tunnel, abbiamo provato a parlare con una serie di persone, ma alla fine siamo rimasti con un pugno di sabbia, solo discorsi da bar, noi siamo attendendo fino all' ultimo secondo che qualcuno si avvicini, il termine per l'iscrizione al torneo 25-26 è prossimo ma senza aiuti o collaborazioni non ce la facciamo, non ci resta che sperare in un miracolo fino all'ultimo secondo".