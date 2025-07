Il primo viaggio della Greenwave Da Panigaglia all’ex molo Enel Ed è già boom di prenotazioni

In un clima di entusiasmo e innovazione, la Greenwave ha compiuto il suo primo viaggio tra Panigaglia e l’ex Molo Enel, segnando una tappa fondamentale nella mobilità sostenibile del nostro territorio. Con oltre 18.200 kg di GNL a bordo, questa rivoluzionaria motonave full electric apre nuove strade verso un futuro più verde. Il boom di prenotazioni testimonia l’interesse crescente verso soluzioni energetiche più pulite e efficienti.

Partenza dall’ex molo Enel alle 15.05, ritorno da Panigaglia alle 20 con a bordo la prima cisterna contenente 18200 chilogrammi di gnl, corrispondenti a 275,8 megawattora. Ha preso il via giovedì il servizio di truck loading di Snam, il traghettamento di autocisterne di gas naturale liquefatto da una parte all’altra del golf della Spezia. La motonave full electric Greenwave, dopo l’ordinanza dei giorni scorsi da parte della Capitaneria di Porto, ha compiuto il primo viaggio per e dal rigassificatore di Panigaglia. Tutto si è svolto senza intoppi, segnando una svolta su un’attività che per anni è stata al centro di feroci polemiche, da ultima quella del Comune della Spezia che nell’ambito della Conferenza di servizi indetta dall’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale aveva evidenziato la propria contrarietà, imponendo forti limitazioni nel caso il servizio fosse stato autorizzato – come poi è accaduto – quali il divieto di effettuare il traghettamento delle autocisterne al mattino e fin alle 14, quando il traffico nella zona di Fossamastra (luogo di sbarco dei mezzi carichi di gnl) è molto sostenuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il primo viaggio della Greenwave. Da Panigaglia all’ex molo Enel. Ed è già boom di prenotazioni

