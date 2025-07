Penitenziario il governo rispetti gli impegni

In un momento in cui la legalità e i diritti fondamentali sono sotto scrutinio, le parole di Gioffredi e Bartolini richiamano l’attenzione sulla responsabilità del governo nel rispettare gli impegni presi. Ripristinare la legalità, applicare la Costituzione e tutelare il lavoro sono pilastri imprescindibili per una società giusta e democratica. È ora che le istituzioni ascoltino queste voci e agiscano con determinazione, senza lasciare che la grave situazione penitenziaria passi inosservata.

"Ripristinare la legalità, applicare la Costituzione, tutelare il lavoro. Il Governo si svegli e mantenga gli impegni". E' quanto hanno dichiarato in una nota il segretario generale Cgil Prato-Pistoia, Daniele Gioffredi (foto) e il segretario generale Fp Cgil Prato Pistoia Riccardo Bartolini. Precisano che "pur non entrando nel merito dell'indagine in corso, nel pieno rispetto del lavoro degli inquirenti" sia necessario denunciare "la grave assenza di governance nel carcere di Prato, uno degli istituti penitenziari più complessi. Per i rappresentanti sindacali "facile scaricare le responsabilità solo su alcune unità della Polizia penitenziaria, quando l'Amministrazione centrale non è riuscita a garantire la nomina stabile di un direttore e di un comandante", sebbene, ricorda la Cgil che, in occasione della visita istituzionale del sottosegretario alla giustizia, Andrea Delmastro, era stato promesso che entro settembre 2024 il carcere di Prato avrebbe avuto un direttore e un comandante titolari.

