Monte Morello conto alla rovescia Anticipata la riapertura della strada

Monte Morello si prepara a riaprire con una sorpresa anticipata: il 21 luglio, invece del previsto 23, la strada Sp 130 tornerà transitabile. Dopo settimane di cantieri e disagi, questa notizia porta sollievo a chi quotidianamente attraversa l’area collinare e la via Bolognese. Una decisione che dimostra come, anche in tempi complessi, l’efficienza delle amministrazioni può fare la differenza. La strada sarà un tassello fondamentale per rilanciare il traffico e la mobilità locale.

Nel dedalo di cantieri concomitanti che stanno tenendo sotto scacco l'area collinare e la via Bolognese arriva almeno una notizia positiva per chi, ogni giorno, deve transitare in zona. La Città Metropolitana di Firenze fa sapere infatti che sarà leggermente anticipata, al 21 luglio anziché al 23 come annunciato nelle scorse settimane, la riapertura al traffico per le autovetture della Sp 130 di Monte Morello. La strada sarà riaperta in località Le Torricelle con lavori ancora in corso, ai soli veicoli inferiori alle 3 tonnellate, con senso unico alternato regolato da impianto semaforico e velocità prevista di 10 kmh.

