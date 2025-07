MotoGP oggi in tv GP Germania 2025 | orari qualifiche e Sprint Race streaming programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 12 luglio, il Sachsenring si trasformerà nel palcoscenico della sfida più emozionante del Motomondiale 2025: qualifiche, sprint race e tanto adrenalina in un unico evento imperdibile. Con programmi in streaming su TV8 e Sky, non perdere l’occasione di vivere ogni momento di questa giornata cruciale. Nel caso...

Oggi, sabato 12 luglio, sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato del Sachsenring, in Germania, si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà esatta di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 15 tornate. In MotoGP, Francesco Bagnaia deve invertire la tendenza. Nella giornata di ieri prove comparative su due telai per Pecco, in cerca di feeling sull’anteriore. 🔗 Leggi su Oasport.it