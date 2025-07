Dove vedere in tv Italia-Australia Mondiali pallanuoto femminile 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di pallanuoto femminile e vuoi seguire in diretta il grande scontro tra Italia e Australia ai Mondiali 2025, sei nel posto giusto. La partita, in programma domenica 13 luglio alle 11.35 ora italiana, promette emozioni e un’importante svolta nel girone. Scopri dove vederla in TV, i programmi streaming e gli orari per non perdere nemmeno un minuto di questa sfida decisiva!

La seconda giornata dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile vedrĂ proseguire la prima fase a gironi ed emettere i primi verdetti: nel Girone A il Setterosa e l’ Australia, vittoriose all’esordio rispettivamente contro Nuova Zelanda e Singapore, si affronteranno per il primato nel raggruppamento. Domenica 13 luglio, alle ore 11.35 italiane, nella sfida tra Italia ed Australia sarĂ in palio il primato nel Girone A: chi vincerĂ il raggruppamento andrĂ direttamente ai quarti di finale, mentre chi arriverĂ al secondo posto dovrĂ disputare gli ottavi di finale. Il match Italia-Australia dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile, in corso a Singapore, sarĂ trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarĂ garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirĂ la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Australia, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, streaming

