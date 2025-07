No la moneta digitale della Bce non è un’alternativa al modello Stablecoin

La moneta digitale della BCE non rappresenta un’alternativa ai tradizionali stablecoin, ma solleva comunque interrogativi sul risparmio dei cittadini europei. Un anno dopo i rapporti di Draghi e Letta, la sicurezza e la stabilità finanziaria continuano a essere al centro del dibattito, sottolineando quanto sia cruciale rafforzare i mercati e proteggere gli interessi degli utenti. Scopri di più, abbonandoti al nostro sito.

Il risparmio dei cittadini europei torna ad essere fonte di preoccupazione. Un anno dopo la pubblicazione dei rapporti di Draghi e Letta, che mostravano come l'assenza di un mercato finanziario eur.

