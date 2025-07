Il ritorno del Maggio La grande notte di Mehta Emozioni al Tettuccio

Il grande ritorno dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino a Montecatini è finalmente arrivato, e promette emozioni indimenticabili! Dopo 55 anni di assenza, i maestri di Zubin Mehta riaccendono il palco del Tettuccio con un concerto che farà vibrare il cuore di tutti gli appassionati. Preparati a vivere una serata magica, ricca di storia e passione, perché questa notte sarà davvero speciale. Non perdere l’evento dell’anno!

L’attesa è finita. È la notte del concerto dell’orchestra del Maggio musicale fiorentino, diretta dal maestro Zubin Mehta, in programma questa sera, a partire dalle 21, nel piazzale Domenico Giusti, davanti alle Terme Tettuccio. L’orchestra del Maggio torna a esibirsi a Montecatini dopo 55 anni di assenza. Tra il 1934 e il 1970, la formazione completa dei musicisti è stata protagonista di storiche esibizioni alle Terme e, durante alcune stagioni, hanno trascorso qui il periodo estivo-autunnale. Pochi giorni dopo il concerto in programma a Montecatini, Mehta e gli altri musicisti del maggio musicale partiranno per un importante tournée in Cina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ritorno del Maggio. La grande notte di Mehta. Emozioni al Tettuccio

