Pincardini. Da 60 anni re delle piscine.

Da oltre sei decenni, le Piscine Pincardini di Sansepolcro incarnano l’essenza dell’estate e del benessere locale. Situate nella zona di Porta Romana, queste piscine storiche sono diventate un punto di riferimento per generazioni di visitatori, offrendo un’oasi di relax e sport a pochi passi dalle mura antiche. Un luogo dove ogni estate si rinnova il piacere di trascorrere momenti indimenticabili, un vero e proprio “grembo di felicità” per tutta la comunità.

Le Piscine Pincardini di Sansepolcro – nella zona di Porta Romana poco fuori le vecchie mura urbiche - hanno festeggiato i 60 anni dall'inaugurazione, che per quell'epoca fu un qualcosa di eccezionale e anche oggi – dopo che con il tempo si è trasformato in un vero e proprio centro sportivo – rimangono il punto di riferimento estivo per la gente del Borgo e della vallata. Una sorta di "spiaggia cittadina", nella quale è possibile trascorrere l'intera giornata. La vasca olimpica e quella annessa per i tuffi con il trampolino sono state il risultato della lungimiranza dimostrata dall'imprenditore Armando Pincardini e i lavori – iniziati nel novembre del 1964 - procedettero a tempo di record, tanto che il 4 luglio 1965, giorno del 36esimo compleanno del titolare, si arrivò al taglio del nastro, nonostante un piccolo problema riscontrato in corsa e subito risolto: la lunghezza della piscina era infatti di 49 metri e 98 centimetri, quindi il muro venne spostato per arrivare ai 50 metri esatti richiesti, al fine di essere catalogata come "olimpica" e quindi di avere omologati i tempi realizzati nelle competizioni.